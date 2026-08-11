Sécurité aérienne : l'ANACIM participe à Ouagadougou à la validation du Manuel des inspecteurs en vol

L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) organise du 10 au 14 août 2026 un atelier de validation du Manuel des procédures des inspecteurs en vol à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette rencontre rassemble les autorités de l'aviation civile des États membres de la zone ainsi que de la Mauritanie.



L'initiative, conduite par le Département de l'Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports de l'UEMOA, vise à établir des règles et des pratiques d'inspection strictement harmonisées à l'échelle régionale.



L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) représente le Sénégal lors de ces travaux. La délégation comprend le Directeur de la Sécurité des Vols, Cheikh Tidiane Sidibé, le pilote Inspecteur principal Opérations et vol, Mbargou Cissé, ainsi que le Chef du Service Exploitation technique des aéronefs, Mor Seye.