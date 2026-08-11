Accident sur l’axe Tanaff-Farim : un camion se renverse avec sa marchandise

Un accident de la route s'est produit lundi vers 14 heures à la sortie de Tanaff, sur l'axe menant vers Farim. Un camion de transport de marchandises en route pour la Guinée-Bissau s'est renversé dans un virage. Le véhicule transportait un chargement important composé notamment de nombreux bidons d'huile. C'est en négociant un virage jugé très étroit que le conducteur a perdu le contrôle du poids lourd, qui a terminé sa course sur le flanc.



L'impact a causé des dégâts matériels très importants sur le camion et une partie de la cargaison s'est retrouvée éparpillée sur la chaussée. Aucun bilan humain n'a été communiqué pour le moment et les circonstances exactes du renversement restent à préciser.