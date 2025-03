Commerce extérieur du Sénégal : chute des exportations, hausse des importations en janvier 2025

Le commerce extérieur du Sénégal a connu un renversement de tendance en janvier 2025, selon les dernières données du bulletin mensuel des statistiques du Commerce extérieur. En effet, tandis que les exportations ont enregistré une baisse, les importations ont, elles, augmenté par rapport au mois précédent.



Les exportations sénégalaises se sont établies à 382,9 milliards de FCFA en janvier 2025, contre 404,3 milliards de FCFA en décembre 2024, soit une diminution de 5,3%. Cette baisse est notamment attribuée à une chute significative des expéditions d’or non monétaire. Ces dernières, qui constituent une part importante des exportations sénégalaises, ont connu un recul notable, passant de 72,6 milliards de FCFA en décembre 2024 à seulement 36,3 milliards de FCFA en janvier 2025. Cette baisse de l’or non monétaire a donc pesé lourdement sur la performance des exportations globales du pays.



Du côté des importations, la tendance est bien différente. En janvier 2025, le Sénégal a importé pour un montant de 799,7 milliards de FCFA, en hausse de 10,7% par rapport aux 722,4 milliards de FCFA enregistrés en décembre 2024. Cette hausse des importations pourrait être liée à une augmentation de la demande intérieure, des achats de biens intermédiaires et de consommation, ainsi que des produits énergétiques.