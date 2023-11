Commercialisation arachidière : le Premier ministre Amadou Ba préside le conseil interministériel

Le Premier ministre Amadou Bâ préside ce vendredi 24 novembre 2023, un Conseil interministériel consacré à la campagne de commercialisation arachidière 2023/2024.



D'importantes mesures sont attendues à l'issue de la rencontre. Selon une note du bureau d'information gouvernementale « l’arachide occupe l'essentiel des parcelles de cultures de rente avec près de 81% des parcelles emblavées. En termes globaux et selon les régions, Kaffrine apparaît comme la première région en termes de superficies emblavées d'arachide, avec environ 14 de la superficie totale d'arachide emblavée.



Les régions de Kolda, Kaolack, Louga et Fatick viennent ensuite avec chacune plus de 10% des superficies emblavées. Par ailleurs, il est important de noter que le Bassin arachidier (Kaffrine, Kaolack, Louga, Fatick, Diourbel et Thiès) occupe, à lui seul, plus de 2/3 (71,6%) des superficies d'arachide ».



Selon la même source, 216 milliards de FCfa ont été directement injectés dans le monde rural en 2020-2021. Estimée à 1 677 804 tonnes, la production arachidière de la campagne 2021-2022 avait enregistré une légère baisse, par rapport à 2020-2021. Mais, globalement, elle a gardé un niveau satisfaisant avec une hausse de 18% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.