Commercialisation du maïs : un accord-cadre inédit pour sécuriser 25 000 tonnes de production locale

Les producteurs locaux de maïs et les industriels sénégalais ont signé, mardi à Dakar, des accords-cadres portant sur la production et la commercialisation de 25 000 tonnes pour la campagne 2025-2026. La cérémonie, qui a réuni l’ensemble des acteurs de la filière, marque selon le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, « un moment historique ».Le ministre, présent aux côtés d’Abdou El Mahassine Fassi-Fihri, directeur d’ENABEL, ainsi que des représentants des organisations professionnelles, a salué « un travail patient, rigoureux et surtout collaboratif ». Selon lui, cette démarche « démontre ce que nous pouvons accomplir ensemble, lorsque la confiance, le dialogue et la vision commune guident l’action ».Cet engagement intervient dans un contexte où le Sénégal dépend fortement des importations de maïs, évaluées entre 450 000 et 500 000 tonnes, pour une dépense annuelle de 80 milliards de francs CFA en 2024. Mabouba Diagne a souligné que les accords s’inscrivent dans une dynamique voulue par le Premier ministre, celle de « compter sur les ressources endogènes ».Le ministre affirme que cette collaboration contribuera à réduire la pauvreté en milieu rural, notamment grâce à « la création de plus de 20 000 emplois », alors que la production nationale, « en pleine croissance », atteint aujourd’hui 800 000 tonnes par an. Il a également rappelé que la filière reste confrontée à une forte concurrence étrangère, l’un des principaux défis identifiés par l’État.Mabouba Diagne a assuré les producteurs du soutien de l’État, notamment dans « la maîtrise et la fourniture d’eau, la mise à disposition d’intrants et la mécanisation » afin d’améliorer les rendements et de consolider une filière stratégique pour la souveraineté alimentaire du pays.Selon la présidente de l’Interprofession maïs du Sénégal (IPROMAS), Gnima Diakité, et les représentants de l’ARM et du FNDASP présents à la cérémonie, cet accord-cadre vient structurer durablement la relation entre producteurs et transformateurs, en garantissant un volume ferme et des débouchés sécurisés pour la période 2025-2026, rapporte l'APS.