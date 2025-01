Commissaire Sadio à Sonko et Diomaye : « Je ne saurais trop vous demander d’être très vigilants et de veiller à… »

Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, en tant que cadre supérieur dont l’enseignement patriotique ne fait l’objet d’aucun doute, et je prends à témoin les Senegalais, je ne saurais trop vous demander d’être très vigilants et de veiller à l’opportunité et à la pertinence de certaines nominations qui peuvent intriguer et amener certains à se poser des questions sur le sens de leur combat.



Il n’y pas pire ennemi que celui qui vous donne une mauvaise orientation sous la forme de conseils vicies, contre-productifs et inopportuns.



Nous veillerons à ce que le Projet ne soit pas dévoyé ; vous pouvez compter sur notre rôle de vigie citoyenne. Le salut du Sénégal passe par votre réussite, et chacun devra y contribuer même en cultivant son petit potager.



Il y a toujours des éléments résiduels du système dans toutes les sphères de l’Etat et de l’administration qui constituent des forces d’inertie relatives à toute forme de rupture.



Que la Grèce éternelle d’Allah vous Accompagne dans l’accomplissement de vœux pour un Sénégal juste en prospère.