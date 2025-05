Commissariat de Mbacké: un réseau de voleurs de bétail démantelé, seize moutons saisis

Un réseau spécialisé dans le vol de bétail a été démantelé dimanche 18 mai par les éléments du commissariat urbain de Mbacké. Cinq individus, tous de sexe masculin, ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyen de transport et recel.



Tout est parti d’un appel anonyme signalant la présence suspecte de trois individus tentant d’introduire deux béliers dans une ancienne carrière de sable, connue sous le nom de "Cambe ya", dans le quartier Santhie Darou Salam. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont trouvé les suspects déjà maîtrisés par des riverains, avec les animaux encore en leur possession.



Interrogés par les enquêteurs de la Brigade de recherches, les trois hommes ont rapidement avoué avoir volé les moutons dans un domicile situé au quartier Mboussobé, à Touba. La victime, identifiée dans la foulée, a été invitée à se présenter au commissariat.



Mais les révélations ne s’arrêtent pas là. Lors de la poursuite de l’enquête, les suspects ont reconnu avoir commis trois autres vols dans le même quartier de Mboussobé. Au total, seize moutons auraient été dérobés dans le cadre de leurs activités criminelles.



L’enquête a également permis d’identifier un complice. Il s'agit d'un chauffeur de taxi, qui servait à la fois de transporteur et de guetteur. Il convoyait le bétail volé jusqu’au receleur principal. Lui aussi a été placé en détention.



Les cinq hommes sont désormais écroués pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, usage de moyen de transport et recel. Les autorités indiquent que les moutons seront restitués à leurs propriétaires.