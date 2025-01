Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal : Raki Kane démissionne de son poste de secrétaire exécutif

Dans sa lettre adressée au Premier ministre et au Président de la République, Raki Kane déclare :



« C’est avec un profond respect que je vous fais part de ma décision de démissionner de mes fonctions de secrétaire exécutive de la Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal (Sénégal Connect Startup). »



Elle précise que sa décision est motivée par la polémique suscitée par la publication de ses positions politiques passées, ayant poussé Ousmane SONKO à « s’adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point ».



Raki Kane explique vouloir préserver la sérénité au sein des institutions et éviter d’alimenter davantage les tensions. Sa démission reflète les défis posés par les divergences entre les orientations politiques de certains responsables et la vision des nouvelles autorités.



En quittant ses fonctions, elle affirme son souci de ne pas nuire à la mission de soutien et de coordination des startups, essentielle pour le développement économique du Sénégal.