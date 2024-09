Commune de Bambey : 400 commerçants relogés pour désencombrer le marché

Pour assainir le marché de la ville de « manière durable », quelques 400 commerçants de la commune de Bambey (centre) seront relogés d’ici deux mois dans les deux hangars aménagés par la municipalité, a fait savoir le maire de la ville Assane Dia.



« La mairie a construit deux hangars pour y loger les commerçants qui occupent de manière anarchique les alentours du marché. Les travaux sont presque bouclés et les commerçants sont déployés d’ici deux mois dans les deux sites », a soutenu le maire de Bambey.



Il a fait cette déclaration en marge de la journée d’investissement humain « Sétal Sunu Réew » en présence du ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Dione et des autorités administratives et des services techniques déconcentrés de l’État.



Assane Dia a informé dans les colonnes de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) que les deux hangars pourront accueillir 400 commerçants de la commune de Bambey.



Il a annoncé que la commune travaille avec un partenaire pour installer des bacs à ordures au niveau du marché et du stade municipal de Bambey pour limiter les dépôts sauvages d’ordures.



Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire Alioune Dione a, pour sa part, salué cette initiative qui, selon lui, « va assainir le marché de manière durable ».



Il a fait connaître que son département est en train de mener des actions pour appuyer l’ensemble des opérateurs économiques qui sont dans l’économie réelle.



La quatrième édition de la journée d’investissement humain « Sétal Sunu Réew » a permis de déboucher le trajet du marché qui fait face à la mairie de Bambey.



Beaucoup de citoyens étaient mobilisées aux côtés des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets solides (Sonaged) pour nettoyer les allées du marché de la commune de Bambey.