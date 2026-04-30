Parcelles Assainies : une mère de famille condamnée à 10 jours de prison ferme pour le vol d’un Bazin Getzner

La nommée Fatou Badiane, mère de famille et aide-ménagère âgée de 28 ans a été condamnée à 10 jours de prison ferme pour vol d’un coupon de Bazin Getzner dans un magasin du marché Dior des parcelles Assainies (Dakar). Elle a été reconnue coupable par le tribunal des flagrants délits, le 29 avril 2026. Elle avait été interpellée peu après les faits et a comparu avec son amie Adja Ndiaye.



Selon le journal Les Echos, au cours des débats d'audience, il ressort que les deux femmes s’étaient rendues dans la boutique de la commerçante Rokhayatou Gueye pour acheter du tissu. Elles ont donc profité d’un moment d’inattention pour subtiliser deux coupons. Lors de l’enquête, les images de vidéosurveillance ont établi que Fatou Badiane avait dissimulé le tissu dans ses vêtements.



À la barre, la prévenue aurait reconnu avoir caché le tissu, expliquant qu’elle agissait sous l’influence de son amie. Elle a aussi indiqué que cette dernière avait pris la fuite avec d’autres articles. Malgré ses explications, le tribunal a retenu sa culpabilité.



Le procureur a requis l’application de la loi pénale, tandis que la défense a plaidé la clémence, évoquant la situation familiale de la prévenue.

