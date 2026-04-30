Thiès : l’Université Iba Der-Thiam s’ouvre davantage à la communauté

Au cœur de ces journées, plusieurs activités ont été proposées, allant de la valorisation des talents étudiants à des moments de partage avec la communauté. Selon le directeur de la bibliothèque centrale, l’événement marque une étape importante dans cette volonté d’ouverture. « C’est un lieu très ouvert de plus en plus. Cette première édition marque même une collaboration entre les différents services de l’université. C’est également l’occasion de découvrir les talents des étudiants », a-t-il souligné.



Le programme a notamment été rythmé par une cérémonie de remise symbolique d’attestations aux participants, un concours de pitch et un concert de clôture animé par un groupe venu de Saint-Louis. « L’objectif est de favoriser l’ouverture de l’université vers la communauté », a précisé la même source au micro d'iRadio.



Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large, impulsée par le recteur en collaboration avec le professeur Aboubakri Sokhomo, autour des concepts d’« université citoyenne » et d’« université foraine ». À travers la signature de conventions avec différentes communautés, l’établissement entend renforcer son ancrage territorial et son rôle social.



Par ailleurs, la mise en place d’un comité d’innovation et d’inclusion vient consolider cette démarche. Celui-ci vise à développer des partenariats avec des entités dont les actions ont un impact direct sur les populations, confirmant ainsi l’ambition de l’Université Iba Der-Thiam de Thiès de se positionner comme une institution au service de sa communauté.

