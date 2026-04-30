Kolda : 20 jeunes de l’ADC Ninnaba appuyés pour leur autonomisation économique

Dans une dynamique de promotion de l’entrepreneuriat local et de lutte contre le chômage, 20 jeunes membres de l’ADC Ninnaba de Kolda viennent de bénéficier d’un important appui en kits destinés à développer des activités génératrices de revenus. L’initiative porte sur l’embouche bovine et ovine, le maraîchage ainsi que l’aviculture.



D’un coût global estimé à près de 7 millions de francs CFA, la distribution de ces équipements a été officiellement lancée ce 29 avril. Elle a débuté par la remise d’une trentaine de moutons aux premiers bénéficiaires, marquant ainsi le démarrage effectif des activités d’embouche ovine.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme E4Y, piloté par la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FENAB). Il vise à renforcer l’autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers des initiatives durables et adaptées aux réalités locales.



Pour le secrétaire exécutif de l’ADC Ninnaba, cette action marque un tournant décisif pour les bénéficiaires. « Un nouveau jour plein d’espoir se lève pour ces jeunes », a déclaré Omar Mané, soulignant qu’il s’agit d’une véritable opportunité d’insertion socio-économique. Il a par ailleurs assuré de l’engagement de sa structure à accompagner ces jeunes entrepreneurs afin de garantir la réussite de leurs projets.



Du côté des bénéficiaires, l’enthousiasme est palpable. Nafi Baldé, 33 ans, résidant dans la commune de Dioulacolon, n’a pas caché sa satisfaction. Elle a salué une initiative porteuse d’espoir et a exhorté ses pairs à faire preuve de sérieux et d’engagement. « C’est à nous de travailler avec rigueur pour devenir demain de véritables champions dans nos domaines et contribuer pleinement au développement du Sénégal », a-t-elle affirmé.



Il convient de noter que la distribution de bovins, dans le cadre du volet embouche bovine, est annoncée dans les prochains jours, ce qui viendra renforcer davantage les capacités des bénéficiaires.



À travers cette initiative, l’ADC Ninnaba et ses partenaires réaffirment leur volonté de soutenir une jeunesse entreprenante, moteur essentiel du développement économique local.