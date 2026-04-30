Serigne Mountakha sur la candidature de Macky Sall à l’ONU : « Que Dieu lui accorde ce poste si c’est un bien »

Dans le cadre de la promotion de la candidature de Macky Sall à la tête de l’Organisation des Nations unies (ONU), en succession d’António Guterres, les soutiens de Macky Sall intensifient leurs démarches. Dans cette dynamique, une délégation de l’Alliance pour la République (Apr), conduite par Babacar Gaye, s’est rendue, le 27 avril 2026, à Touba, pour solliciter les prières du khalife général des mourides.



Reçus par Serigne Mountakha Mbacké, les émissaires ont tenu à préciser le caractère non politique de leur démarche. « Nous ne sommes pas venus faire de la politique. Nous sollicitons des prières pour votre fils qui ambitionne de devenir Secrétaire général des Nations unies », a déclaré Babacar Gaye, qui portait la parole de la mission.



Dans son intervention, il a également salué les relations entre le guide religieux et Macky Sall, estimant que cette ambition internationale s’inscrit dans la continuité de son engagement. “Son désir d'occuper le fauteuil de Sg des Nations-Unies recoupe son ambition de servir le monde et l'Islam ; comme il l'a fait pour le Sénégal qu'il a quitté et laissé en paix”, a-t-il soutenu.



En réponse, Serigne Mountakha Mbacké a exprimé son estime pour l’ancien président, tout en rappelant que l’issue dépend exclusivement de la volonté divine. “Je partage tout votre témoignage sur la personne de Macky Sall. Ce poste qu'il convoite est entre les mains de Dieu. Il décide de tout. Il est le maître de l'univers. Nous ne pouvons que lui soumettre nos désirs et craintes à travers la prière”, a-t-il affirmé.



Le khalife a également indiqué n’avoir jamais cessé de prier pour Macky Sall.” Je l'avais confié à Serigne Touba. Cette prière demeure constante. Je n'ai que Serigne Touba, personnellement. J'ai prié pour qu'il accède à ce à quoi il aspire. Il l'aura si Dieu le veut “, a dit le guide religieux, avant de rassurer ses interlocuteurs : “Nous prions Dieu de le lui concéder si ce poste se révèle être une bénédiction pour lui”.

