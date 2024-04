Commune de Diass : le mouvement "solution' pour mettre fin à l'accaparement des terres

La commune de Diass reste, ces dernières années, très convoitée. Cela fait des années que des usines et autres installations élisent domicile dans cette commune. Aujourd'hui, "il ne reste plus de terres exploitables à Diass", renseignent ses habitants. N'en pouvant plus, ces derniers ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont mis en place le mouvement " solution" pour mieux lutter contre le phénomène de l'accaparement des terres qui leur cause un préjudice sans précédent.



Sur le banc des accusés, les habitants de Diass, ont mis l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et le pôle de Daga Kholba. Pour les populations de cette commune ces deux infrastructures sont les principales "fossoyeurs" de leur foncier.

Sur les ondes de la RFM, le coordonnateur du mouvement "solution", Abdoulaye Faye, a fustigé, "la population de Diass souffre de beaucoup de choses, particulièrement sur le plan foncier. L'aéroport occupe beaucoup d'hectares, de même que le pôle de Daga Kholba et le port de Ndayane. Nous avons besoin des extensions pour notre jeunesse de demain. Nous sommes entourés d’infrastructures qui nous étouffent".



Le mouvement "Solution" entend donner de la voie pour dénoncer et lutter contre l'accaparement des terres de la commune de Diass. Et pour l'heure, l'unique solution qui s'offre à eux, selon Abdoulaye Faye est de tendre la main au Président Bassirou Diomaye Faye pour résoudre ce problème.