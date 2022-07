Commune de Diender : six (6) personnes d’une même famille mortes dans un accident

Quelques heures après le terrible choc, les éléments du gouvernement des sapeurs pompiers de Thiès sont arrivés sur le lieu du drame. Après le constat de l’accident , les six (6) corps sans vie sont acheminés à l’hôpital Mame Amadou Sakhir Dieguène de Thiès.

Trois jours après l’accident mortel qui s’est produit au niveau du « Lac Tanema » situé sur l’axe Bayakh – Mboro dans la commune de Diender dont six (6) personnes ont perdu leur vie, un autre choc entre un camion et un particulier s’est produit ce samedi 23 Juillet 2022 sous les coups de 18 h sur la même route précisément à la sortie du village de Bayakh dans la commune de Diender. Selon nos informations, six membres d'une même famille sont tous décédés sur le coup .