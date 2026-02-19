Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et menaces de mort

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh a interpellé, le lundi 16 février 2026, un individu poursuivi pour « viol, pédophilie, détournement de mineure, menace de mort » et vol de deux téléphones portables, informe la Gendarmerie nationale.



Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause s'est introduit par escalade au domicile de la victime avant de la menacer à l’aide d’un couteau afin de l’empêcher d’alerter le voisinage.



Malgré son acte, les populations ayant échos des cris provenant des lieux, ont signalé les faits à la Gendarmerie. L'intervention rapide des éléments de la brigade de Tivaouane Peulh a abouti à l'arrestation du mis en cause.



La fouille corporelle effectuée sur lui a permis de retrouver et de saisir la supposée arme blanche utilisée pour menacer la victime.



À la suite de cette interpellation, une seconde victime s’est manifestée et a déposé une plainte, déclarant avoir subi des faits similaires à la même date. Elle affirme avoir formellement reconnu l’individu interpellé.

Les investigations se poursuivent.