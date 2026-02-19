Sécurité maritime : La CEDEAO se penche à Accra sur le statut juridique de ses forces

Les chefs d’état-major des marines de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont réunis depuis le 18 février dans la capitale ghanéenne pour leur 5ème réunion ordinaire. Ce sommet de trois jours, qui s’achèvera le 20 février, marque une étape cruciale dans la coordination militaire régionale.



L’ouverture des travaux a été marquée par l’intervention de l’Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. S’exprimant au nom du Président de la Commission, Dr Omar Alieu Touray, il a rappelé l’urgence de sécuriser l’espace maritime ouest-africain.



C’est un rendez-vous stratégique pour la stabilité du Golfe de Guinée vise également à « harmoniser le statut juridique des militaires en mission et accélérer le déploiement de la Force maritime combinée ».

Pour l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, la priorité reste la « collaboration continue » face à des menaces maritimes de plus en plus complexes..