Marchés internationaux : La Côte d'Ivoire lève environ 700 milliards FCFA

La Côte d'Ivoire a réalisé une nouvelle émission obligataire couronnée de succès sur les marchés financiers internationaux. Le pays a levé 1,3 milliard de dollars (environ 700 milliards FCFA) à une maturité de 15 ans. Selon un communiqué du ministère ivoirien des Finances et du Budget, l'opération a suscité un "appétit historique" des investisseurs mondiaux.



Le livre d'ordres a atteint un pic de 6,3 milliards de dollars, soit un taux de souscription de près de cinq fois, soutenu par la participation de quelque 270 investisseurs de premier plan.Cette forte demande a permis une performance remarquable : un "resserrement record du taux de l'émission au cours de la journée de près de 63 points de base", qualifié de meilleure performance sur les marchés émergents.



Le communiqué souligne des conditions financières exceptionnelles, avec un "taux d'intérêt de 5,39% en Euro après couverture de change", ce qui représente "le coût de financement le plus bas d'une opération Eurobond de la Côte d’Ivoire et de l'Afrique subsaharienne de ces cinq dernières années". Cette opération marque un tournant stratégique pour le voisin ivoirien, qui acte ainsi "son passage dans une catégorie de crédit supérieure", se positionnant "aux portes du statut Investment Grade".



Ces avancées consacrent, précise les autorités, l'amélioration continue des fondamentaux macro-économiques, notamment une croissance du PIB réel qui a atteint 6,5% en 2025 et devrait se poursuivre. Le déficit public a, quant à lui, été ramené de 4,0% du PIB en 2024 à 3,0% en 2025. Selon le communiqué, les fonds levés seront "exclusivement affectés au financement du budget 2026".