Nafila du jour : six (06) rakas pour «avoir les grâces d’un docteur qui aurait guéri 1 000 malades à ses frais»



2ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter à haute voix : une fois le Chapitre «Fatiha» et 5 fois le Chapitre «Inna a'taïlnaka».



Les péchés de celui qui aurait fait cela seront annulés, il aura les grâces d'un docteur qui aurait guéri 1.000 malades à ses frais.