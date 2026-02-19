Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nafila du jour : six (06) rakas pour «avoir les grâces d’un docteur qui aurait guéri 1 000 malades à ses frais»



 2ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter à haute voix : une fois le Chapitre «Fatiha» et 5 fois le Chapitre «Inna a'taïlnaka».

Les péchés de celui qui aurait fait cela seront annulés, il aura les grâces d'un docteur qui aurait guéri 1.000 malades à ses frais.
Fatime Gueye

Jeudi 19 Février 2026 - 16:53


