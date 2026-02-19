Nafila du jour : six (06) rakas pour «avoir les grâces d’un docteur qui aurait guéri 1 000 malades à ses frais»

2ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter à haute voix : une fois le Chapitre «Fatiha» et 5 fois le Chapitre «Inna a'taïlnaka».
Les péchés de celui qui aurait fait cela seront annulés, il aura les grâces d'un docteur qui aurait guéri 1.000 malades à ses frais.
Autres articles
-
Ramadan 2026 : les vendeurs du marché Castors déplorent la rareté des clients (Reportage)
-
Durcissement des peines contre les « actes contre nature » : Le principe de non-rétroactivité au cœur du débat
-
🔴 Direct - Spoliation foncière à Malika: les vérités de Guy Marius Sagna face aux « Baykatte »…
-
Deuil à Kaffrine : Abdoulaye Willane rend un hommage poignant à Aïssatou Bâ
-
JOJ Dakar 2026 : la musique officielle sera connue le 21 juin