Kolda : un projet de développement de la filière palmier à huile officiellement lancé

Un important projet de développement de la filière palmier à huile a été lancé ce jeudi 19 février à Kolda, lors d’un Comité régional de développement (CRD) présidé par le gouverneur Moustapha Ndiaye. L’initiative est portée par la société Swami Agri et suscite déjà un vif intérêt au sein des communautés locales.



Dans sa phase pilote, le projet prévoit d’intervenir dans cinq communes : Dialambéré, Wassadou, Médina Cherif, Saré Coly Sallé et Bonconto. Dans chacune de ces collectivités, une superficie de 50 hectares sera exploitée, soit un total prévisionnel de 250 hectares dans cette première étape.



Selon Madior Gningue, représentant de Swami Agri, le projet présente un fort potentiel économique. « Avec 10 hectares, une personne peut se retrouver avec un revenu de 15 millions de francs CFA par an », a-t-il expliqué. Il estime par ailleurs le rendement de l’espèce choisie à environ 10 tonnes de graines de palmier par hectare.



Cette perspective de rentabilité et de diversification des cultures a entraîné une forte adhésion des populations du Fouladou. Le maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, s’est réjoui de cette dynamique. À l’en croire, ce projet contribuera significativement à l’amélioration des conditions d’existence des populations locales, à travers la création d’emplois et l’augmentation des revenus agricoles.



Présidant les travaux, le gouverneur Moustapha Ndiaye a salué l’engagement des communautés et des autorités territoriales. Il a souligné que cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la politique de souveraineté alimentaire prônée par l’État du Sénégal.



Au terme des échanges, l’autorité administrative a réaffirmé la détermination des services déconcentrés de l’État à accompagner étroitement la mise en œuvre du projet afin qu’il atteigne pleinement ses objectifs dans la région de Kolda.