Commune de Louga : un père de famille et un mannequin qui s'envoyaient en l'air, arrêtés

Un père de famille et un mannequin, âgé de 24 ans, qui s’envolaient en l’air dans la brousse de Niomré, une commune située au nord-ouest du pays, dans la région de Louga, ont été arrêtés. Les mis en causes sont poursuivis pour "actes contre nature".



Selon les informations de 'L’Observateur', la machine judiciaire a été mise en branle lorsque L. MB, tailleur de profession et mannequin à ses heures perdues, a porté plainte contre le père de famille, âgé de 50 ans. Dans sa plainte, le jeune homme a déclaré avoir remis la somme de 2 millions de F Cfa au vieux, C.K, pour qu’il lui trouve un visa pour l’Italie. Mais que ce dernier refuse de lui remettre son argent.



Convoqué à la police, le vieux nie les faits. « Je ne lui dois pas un centime. Ce garçon raconte des contrevérités. Au contraire, il essaie de me faire chanter », a dit le vieux. Pressé de questions, il a fini par lâcher le morceau : « Depuis que j’ai entretenu une relation sexuelle avec lui, il ne cesse de me réclamer de l’argent, menaçant de me dénoncer auprès de ma famille ».



Il a jouté : « Après lui avoir remis beaucoup d’argent, j’ai décidé d’arrêter n’ayant plus les moyens de satisfaire ses caprices. C’est pourquoi, il a inventé cette histoire ». Interrogé à son tour, le jeune L. Mb, avoue avoir couché avec le vieil homme dans la brousse. Ils ont été déférés mercredi dernier au parquet de Louga et placés sous mandat de dépôt.