Communication du ministère de la Santé sur le Covid-19: un expert relève des limites

Depuis l’annonce du premier cas de Covid-19 au Sénégal le 2 mars 2020, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a adopté une stratégie visant à informer les populations sur la maladie. Cette communication est certes, excellente, mais elle a des limites, si l'on en croit au professeur en communication au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’information (Cesti), Sathie Gaye.



D'entrée, M. Gaye salue la manière dont le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a géré la crise. Toutefois, il estime qu’il ne devait pas porter la communication. « C’est là où il y a les failles parce qu’actuellement, l’image du ministre est saturée. Ce n’est pas le boulot du ministre de venir, de lire et de s’en aller. Qu’il le laisse aux techniciens. Quand ces gens parlent, on ne voit pas la casquette politique, mais des techniciens et c’est important ».



Par ailleurs, le spécialiste en communication, « pense que le ministère de la Santé doit prendre en compte l’aspect anthropologique. Car il faut souligner que même si la base de cette pandémie est sanitaire, la notion risque auprès des communautés est culturelle. La distanciation sociale ne veut rien dire pour les gens. De ce côté, il faut avoir une pédagogie, c’est-à-dire expliquer ».



Le Pr Sathie Gaye de proposer : « Pour y arriver, il faut passer par les leaders communautaires. On doit aller plus vers la pédagogie, mais cela doit être accompagné de moyens ». Avant d’ajouter qu’actuellement, il faudra donner une dimension plus humaine et plus sociale à la communication. Et « c’est ce qui manque », dixit-il sur L'As.