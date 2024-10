Communiqué du CNRA sur l’organisation de débats par les médias : les explications de l’expert Ndiaga Sylla

Ndiaga Sylla, expert électoral estime que l'article LO.135 du Code électoral visé dans le communiqué du CNRA régit la campagne électorale pour l'élection présidentielle. « Dans le cadre des élections législatives, l'article LO.187 est applicable lequel renvoie aux articles LO.130 à LO.133 du code électoral. De plus poursuit-il l’organisation des émissions et des débats par le CNRA concerne le temps d'antenne officiel par les médias du service public», a-t-il expliqué.



Selon l’expert qui répond au communiqué du CNRA paru ce vendredi, « pour la presse privée, elle a l'obligation de veiller au respect des principes d'équité et d'équilibre, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.61 du Code électoral ».



Ainsi, l’expert souligne que la position du CNRA selon quoi, les médias devront convier l'ensemble des candidats pour se conformer à la légalité sur les débats entre les candidats aux élections législatives "ne me semble pas logique".



« Il faut cesser de confondre les types de consultations ! », a lancé l’expert électoral soutenant que la vérité est que comme à l'occasion de chaque élection de liste, les milliers de candidats se confronteront autour des plateaux télés, radios ou tout autre support.