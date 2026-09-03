DPG du Premier ministre : Ousmane Sonko convoque les députés en séance plénière ce mardi 8 septembre

Le Premier ministre, Ahmadou Al Amine Mohamed Lo, effectuera officiellement sa Déclaration de politique générale (DPG) devant les députés le mardi 8 septembre 2026 à partir de 10 heures GMT.
Dans un communiqué, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a convoqué les députés en séance plénière à cette date. Cette séance sera exclusivement consacrée à la présentation de la Déclaration de politique générale du chef du gouvernement.
Cette programmation fait suite à la réunion de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, tenue le mardi 1er septembre. L’instance avait notamment examiné les modalités d’organisation et de programmation de la séance dédiée à la DPG du Premier ministre.
Pour rappel, l’Assemblée nationale a ouvert mardi sa deuxième session extraordinaire de l’année, à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
Dans un communiqué, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a convoqué les députés en séance plénière à cette date. Cette séance sera exclusivement consacrée à la présentation de la Déclaration de politique générale du chef du gouvernement.
Cette programmation fait suite à la réunion de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, tenue le mardi 1er septembre. L’instance avait notamment examiné les modalités d’organisation et de programmation de la séance dédiée à la DPG du Premier ministre.
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