DPG du Premier ministre : Ousmane Sonko convoque les députés en séance plénière ce mardi 8 septembre

Le Premier ministre, Ahmadou Al Amine Mohamed Lo, effectuera officiellement sa Déclaration de politique générale (DPG) devant les députés le mardi 8 septembre 2026 à partir de 10 heures GMT.



Dans un communiqué, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a convoqué les députés en séance plénière à cette date. Cette séance sera exclusivement consacrée à la présentation de la Déclaration de politique générale du chef du gouvernement.



Cette programmation fait suite à la réunion de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, tenue le mardi 1er septembre. L’instance avait notamment examiné les modalités d’organisation et de programmation de la séance dédiée à la DPG du Premier ministre.



Pour rappel, l’Assemblée nationale a ouvert mardi sa deuxième session extraordinaire de l’année, à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.