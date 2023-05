Comprendre le bras de fer entre producteurs de cacao et multinationales

« Le prix plancher, il est associé à une prime de quatre cents dollars. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Les quatre cents dollars ont été neutralisés par le différentiel pays qui a été revu à la baisse par le marché. À presque moins cent cinquante, moins de cent dollars pour la Côte d'Ivoire, Le Ghana.



Donc ce qui crée aujourd'hui la tension, nous avons la pression, la protestation de la Côte d'Ivoire et du Ghana », poursuit M. Assanvo. Selon Koné Brahima Yves, directeur général du conseil café cacao, c’est « un cri de détresse pour qu'on comprenne qu'on doit payer le planteur. »



Selon le site de l’initiative Cacao Côte d’Ivoire Ghana, « le différentiel d'origine est une prime supplémentaire qui est payée pour le cacao d'un pays particulier en raison de la qualité du cacao et de la fiabilité des performances. Les niveaux indicatifs des différentiels d'origine ont traditionnellement été déterminés par le marché. »



« Aujourd'hui, les différentiels d'origine en Côte d'Ivoire et au Ghana ont fortement diminué par rapport aux différentiels des autres pays producteurs de cacao ; les écarts entre les deux pays ont diminué de plus de 150 % au cours des 2 dernières années » informe le site.



Les deux pays ont menacé de renoncer aux exigences européennes pour un cacao durable. Ce qui empêcherait donc les sociétés basées dans l’Union européenne d’acheter des fèves sans contrevenir à la législation de l’UE.



Le problème de la traçabilité du cacao

Lors d’une rencontre entre le gouvernement ivoirien et l’Union européenne, le Premier ministre de la Côte d’Ivoire, Patrick Achi a rappelé que l’UE est le principal acheteur de la production de son pays avec « 67 % du volume exporté. »



En début décembre, le Parlement européen a adopté une nouvelle réglementation qui interdit l’accès à son marché aux produits issus de la déforestation et du travail des enfants. Ce qui implique une traçabilité du cacao importé.



Cependant, les producteurs se plaignent non seulement du manque d’information autour de ces nouvelles réglementations, mais aussi du coût supplémentaire que ce traçage risque d’engendrer.



« Quand on dit aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une traçabilité, qui paye cette traçabilité ? ça coûte cher. Voici des questions auxquelles nous sommes confrontés, dont on n'a pas forcément la réponse. Et il y aura une pression terrible encore sur les petits producteurs que nous sommes », déclare Désiré Adon.



Environ, 6 millions de personnes vivent directement ou indirectement du cacao en Côte d’Ivoire. « La culture du cacao représente entre 15% et 20% du PIB en Côte d’Ivoire, où elle emploie près de 600.000 planteurs », selon une étude de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO).