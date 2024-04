Concert de casseroles : les Togolais sur les pas du Sénégal

Tout comme l’avait fait l’opposition sénégalaise lorsque les libertés ont été privées, l’opposition togolaise compte organiser un concert de casseroles à partir du 20 avril.



Pour le respect des principes démocratiques et la prise en compte des aspirations du peuple et la participation de toutes et tous à la prise de décision, un concert va être organisé pour s’interposer contre le changement de la Constitution «qui retire au Togolais leur droit d’élire leur président de la République».



«À compter du 20 vendredi et jusqu’au 29 avril 2024, depuis vos maisons, où que vous soyez, faites résonner vos ustensiles de cuisine pour dire NON au changement de la Constitution sans nous consulter organisé par des députés dont le mandat a expiré depuis plusieurs mois», indique le communiqué repris par Walfnet.



Rappelons que le concert de casseroles qui se tiendra finalement le 20 était prévu pour le vendredi 12 et samedi 13 avril 2024



Ce mouvement politique rejette la nouvelle constitution votée par l’Assemblée nationale dans la nuit du 25 mars 2024, viole les articles 52, 59 et 144 de la Constitution ainsi que l’éthique républicaine. De plus, cette réforme est accusée d’être illégale, conformément à l’article 1er, alinéa c, du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.