Concertations nationales au Mali: le comité d'experts à pied d’œuvre

Le comité d’experts est dirigé par Diarra Fatoumata Dembélé, ancienne juge à la Cour pénale internationale (CPI). Il est composé de 20 membres, dont des juristes, des constitutionnalistes et des universitaires, tous de nationalité malienne.



Le groupe a planché sur les recommandations des cinq ateliers tenus à Bamako et des dix rencontres organisées dans des localités de l’intérieur. Pour un travail efficace, des sous-groupes ont été créés.



Quelle durée pour la transition ?



Il y a celui qui traite par exemple de la question de durée de la transition. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) vient de répéter à Niamey qu’elle ne doit pas dépasser 12 mois. Mais lors des premières discussions à Bamako et à l’intérieur, certains ont tablé sur un an de transition, ou plus.



D’autres sous-groupes du comité d’expert ont traité la question de la feuille de route de la transition, de la gouvernance, ou encore du profil des personnalités qui doivent être portées à la tête de l’institution. « Nous avons quasiment bouclé le travail. Ce mardi, nous allons le présenter à qui de droit », explique à RFI un membre du comité d’experts.