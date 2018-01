Concertations sur le processus électoral : La PACTE et le COSCE appellent le gouvernement à reprendre les travaux

Les concertations sur le processus électoral sont dans l'impasse. Gouvernement et leaders de l'opposition n'arrivent pas s'entendre sur bon nombre de points concernant la question.

La Société Civile regroupée autour de la PACTE (Plateforme des Acteurs de la Société Civile pour la Transparence des Elections ) et du COSCE (Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections), réitérant la nécessité pour le Gouvernement de mettre en place les conditions d’un dialogue constructif et crédible à savoir :

1. L’instauration d’un climat favorable à un dialogue constructif, sincère et inclusif,

2. La définition de règles et d’un ordre du jour acceptés par toutes les parties,

3. L’engagement des parties à respecter les règles consensuelles sans aucune modification,

4. La mise en place d’un cadre propice, doté de moyens d’investigation adéquats et présidé

par une personnalité neutre,

5. L’engagement du Gouvernement à appliquer les conclusions issues des concertations et à installer une commission ad hoc de suivi des recommandations.

Les deux structurent lancent un appel pressant à tous les acteurs politiques sans exclusive pour la reprise et la poursuite des travaux dès que les garanties seront réunies pour que les résultats des concertations soient fidèles aux conclusions.