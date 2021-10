Concours vidéos court-métrage Chine-Afrique: 7 lauréats sénégalais primés

La troisième édition de la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours de production de vidéo court métrage a été clôturée ce jeudi par Beijing Review (n magazine d’informations national, une maison d’éditions et un site internet d’informations chinois publié par l’entreprise publique China International Publishing Group), en collaboration avec le Groupe SENEWEB .



Le thème de l’édition de cette année portait sur le thème «Focus sur l’amitié, cohésion pour l’avenir », qui se veut l’expression des solides relations d’amitié et de coopération qui lient les peuples chinois et sénégalais.



Les lauréats sénégalais, au nombre de 7 ont chacun reçu un prix et une attestation. Le vainqueur de cette édition, le Chinois Huang Shiyong a remporté la somme de 850 000 FCFA.



Le prix spécial de cette année dans les catégories vidéos (micro-vidéos ou vidéos courtes) et photos est respectivement décerné à la vidéo « La passion d’un Africain pour le guqin », réalisée par le Zimbabwéen Michael Lordmark Mubaiwa, et la photo Protection, prise par Huang Shiyong, médecin d’une mission médicale chinoise.



La cérémonie s'est déroulée en présence du Conseiller en Art et Culture à la Présidence, El Haj Hamidou Kassé, du chef de la Division presse du ministère de la Communication et de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal.



