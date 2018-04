Condamnation de Khalifa Sall : Mansour Sy Djamil dénonce le silence des religieux

A l’occasion du Ziarra annuel de l’ensemble des dahiras de Serigne Moustapha SY de toute la région de Louga, le parlementaire Serigne Moustapha SY Djamil a dénoncé la condamnation du député maire de la ville de Dakar. Selon lui Khalifa Sall a été victime d’une condamnation politique et d’une mafiocratie politico-religieux, qui s'est distingué par son silence.



Sur ce, M. Sy révèle que durant la traite des esclaves, des marabouts sortaient des fatwas pour justifier la traite négrière. Et El Hadji Omar Foutiyou Tall était obligé de dénoncer cela en disant comment humainement et éthiquement vous pouvez faire cala, alors que vous avez le devoir de défendre les valeurs de l’islam. « Il n’y a rien de plus arrogant qu’un marabout qui connait la religion et qui fait fi de ce que la religion dit.Tout simplement pour des intérêts matériels que rien ne justifient, a-t-il dit.



Serigne Moustapha SY a également souligné qu'il avait intitulé l'affaire Khalifa Sall de'' la justice à la raison du plus fort" en espérant que d'ici le 30 mars la justice devrait avoir le dessus sur la raison du plus fort. Mais, je me suis rendu compte que c'est la raison du plus fort qui est au-dessus de la justice », a déclaré leaders du parti Bes du ñakk.



Il ajoute : « Et comme je l'avais dit lors de a conférence des leaders de ‘’Benno bokk Yakaar’’, le président nous a réunis pour dire : il faut m’appuyer pour le cas de Khalifa Sall et autres. Je lui ai dit qu’en tant qu’exécutif il peut considérer que Khalifa Sall est coupable. Mais moi je suis un citoyen. A l’époque j’étais encore vice-président de l’Assemblée nationale. Et tant qu’il n’était pas jugé je ne pourrais pas dire qu’il est coupable ».



A l’en croire la justice est au-dessus de tout et l’injustice est la mère de tous les maux.



Par ailleurs M. Sy assimile la condamnation de Khalifa Ababacar Sall à la celle de Nelson Mandela.