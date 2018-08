Condamnation en appel de Khalifa Sall: Sérigne Mansour Sy Djamil s’en prend à Macky Sall

« Le 30 août, jeudi noir, restera dans l'histoire du Sénégal comme la journée tragique des guillotines durant laquelle Macky Sall a tenté impitoyablement d’éliminer des adversaires potentiels aux élections de 2019. C’est ce qui nous réconforte dans notre conviction que Macky Sall est inquiet et affaibli », a estimé Mansour Sy Djamil.



Le leader de Bes Du Nakk, « colère devant la férocité des responsables politiques de ce pays », se dit « lassé par tant de trahisons, fatigué par cet abaissement de l’intelligence et de la dignité, déçu par tant d’ignominies ».



« L’image de notre pays a été inexorablement abimée par ce qui vient de se passer », a affirmé le leader. Et d’ajouter « Quand dans un pays les critiques les plus acerbes sur l'indépendance de la magistrature viennent des magistrats eux-mêmes au niveau le plus élevé, entrainant leurs démissions des instances dirigées par le président de la République lui-même pour déficit de transparence, cette justice-là, perd toute crédibilité non seulement en politique mais également dans l’environnement des affaires (…) ».