Condamné à 2 ans de prison pour agressions, violences et vols, Pape Wade alias Dolf dit être possédé

D’une taille élancée, de forte corpulence, le réputé agresseur du quartier Gueule Tapée a comparu, hier, à l’audience du Tgi de Dakar. Selon ses 7 victimes, à chaque fois qu’il y a agression dans le quartier, les esprits vont directement vers Dolf, lequel, ivre, commet des violences sur les habitants du quartier en leur arrachant leurs biens. Après plusieurs plaintes déposées, les éléments du commissariat de la Médina ont appréhendé le supposé agresseur à l’arme blanche qui semait la panique et la terreur dans le quartier Dakarois.



Attrait, jeudi, à la barre du Tgi de Dakar, le récidiviste Pape Wade dit Dolf qui avait purgé 5 mois de prison, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Je m’active dans la pêche. Malheureusement, j’agresse d’honnêtes gens. C’est parce que je suis possédé par des démons. Je ne suis pas moi-même quand je commets ces actes. Même quand j’avais arraché le téléphone d’Assane Diouf, j’étais à moitié ivre », a déclaré le prévenu qui dit agir sans son propre gré. « Tu as de la chance de comparaitre en Flagrant délit, mais tu aurais pu comparaitre devant la Chambre criminelle », a lancé le juge au prévenu.



La seule partie civile présente à l’audience a réclamé 70.000 f pour l’achat d’un téléphone qu’avait arraché le prévenu. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a soutenu que le prévenu a échappé à la comparution à la Chambre criminelle. « Il a fait plusieurs victimes. Rien que pour l’usage d’arme et le vol en réunion, il doit comparaitre devant la Chambre criminelle. C’est une personne nuisible à la société. Ce n’est pas sûr de le laisser libre dans le quartier », a estimé le substitut du procureur. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme à l’encontre du prévenu.



Quant au conseil de la défense, Me Bamar Faye, il a reconnu le tort de son client et a sollicité la clémence du tribunal. « Pape Wade est issu d’une grande famille de pêcheurs à la Gueule Tapée. Il agresse malheureusement des gens qu’il connait. Il n’est pas un chien ni méchant, mais il est appelé Dolf parce qu’il ressemble à un acteur américain », a plaidé la robe noire.



Le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l’a condamné à 2 ans de prison ferme et à allouer le montant de 70.000 F à la partie civile.