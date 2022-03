Condamné à un mois de prison ferme, Mamoudou Ibra Kane démissionne de la présidence CDEPS

Mamoudou Ibra Kane a décidé de démissionner de la présidence du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS). Une décision prise après avoir été condamné ce vendredi 18 mars 2022 à un mois de prison ferme et à une amende de 1 000 000 FCFA FCFA pour « injures publiques » contre un de ses anciens employés.



« Condamné au pénal comme un vulgaire délinquant, je dois défendre mon nom et l’honneur de ma famille. Pour cela, je vais intenter toutes les actions légales nécessaires. Aussi, ma condamnation au pénal me dénie aujourd’hui toute légitimité morale de diriger le patronat de la presse. C’est pourquoi, je démissionne de mon poste de Président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS). Les médias sénégalais sont actuellement confrontés à de grands défis, qui posent le problème même de leur survie, et je ne voudrais en aucun cas polluer la lutte pour une presse libre et indépendante », a-t-il écrit dans sa lettre.