Condamné par la CAF, Samuel Eto’o fait appel

Condamné par la Confédération africaine de football (CAF) à une lourde amende à cause de son partenariat avec la société de paris sportifs 1xBet, Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), a réagi par le biais de ses avocats.



Après son audition la semaine passée au Caire en Egypte par le jury disciplinaire de la CAF, Samuel Eto’o a été relaxé dans la première affaire de trucage de matches, faute de preuves suffisantes. Cependant, la star a été condamnée à une amende XXL de 200 000 dollars pour avoir « violé les principes d’éthique, d’intégrité et d’esprit sportif » en s’associant à 1xBet. Un montant qui reste à relativiser, au regard de la fortune de l’ancien Barcelonais.



Comme pressenti, même s'il échappe à la suspension, le quadragénaire va faire appel de son amende. C’est en effet ce qu’ont fait savoir ses avocats ce vendredi via un communiqué. Ces derniers ont pointé ce qu’ils décrivent comme une incompétence du jury de la CAF à trancher dans ce dossier, en l’absence de code et de commission d’éthique.



« Cette décision est surprenante à plusieurs égards. Les faits reprochés ne résultent pas d'une compétition organisée par la CAF, qui sont les seuls relevant de la compétence du Jury Disciplinaire comme le stipule clairement le code disciplinaire de la CAF fixant sa sphère de compétence. Le Jury Disciplinaire a cru pouvoir statuer sur des questions d'éthique alors que la CAF ne dispose ni d'un code d'éthique, ni d'une commission d'éthique. En outre, il a cru pouvoir se prononcer alors que les faits reprochés sont pendants devant d’autres juridictions valablement saisies, en totale violation du code d'éthique de la FIFA », peut-on lire.



« Nous notons enfin que la décision ne respecte pas les prescriptions de l’article 51 du code disciplinaire de la CAF notamment en ce qu’elle n’est nullement motivée, montrant, si besoin était, l'embarras du Jury disciplinaire. Nous annonçons par conséquent l’intention de Monsieur Eto’o de faire appel de cette décision devant le Jury d’Appel de la CAF, conformément aux dispositions des articles 54 et 58 du code disciplinaire de la CAF étant entendu que cet appel est suspensif », conclut la note.