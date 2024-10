Condition de détention de Bougane : Alioune Tine invite Diomaye et Sonko à la compréhension et réclame sa libération immédiate

Alioune Tine, fondateur du think-tank Afrikajom Center, a lancé un appel au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko pour qu'ils fassent preuve de compréhension dans l'affaire Bougane Gueye Dany, récemment arrêté et transféré à la prison de Tambacounda. Dans un message publié sur son compte X, le défenseur des droits humains a souligné que la « mission de Diomaye et Sonko est essentielle pour renforcer et moderniser le système démocratique et électoral du Sénégal ».



Alioune Tine a également plaidé pour un apaisement du climat politique et dénoncé les conditions de détention de l'opposant Bougane.



« Apaisement du climat politique et électoral pour renforcer et consolider l'image d'une résilience démocratique au Sénégal. Si à la veille de consultations électorales majeures, des opposants sont en prison, dans des conditions inacceptables comme celles décrites dans le cas de Bougane, il sera difficile de parler de rupture démocratique radicale au Sénégal. Le Sénégal doit continuer à progresser dans le bon sens en dépit des défis réels, des contraintes politiques, sociales et environnementales », a indiqué le fondateur de Africajom Center.



Selon lui, la mission de Diomaye et Sonko est fondamentale pour le renforcement et la modernisation du système démocratique et électoral du Sénégal.



« C’est fondamental la crédibilité d'un modèle démocratique et électoral qui inspire l'administration partout en Afrique et qui fait la fierté des Sénégalais. Diomaye et Sonko doivent faire preuve de compréhension, de magnanimité, ils doivent privilégier les conditions d'élections législatives apaisées, d'un climat politique sans tensions inutiles, fait de sérénité », a soutenu l’ancien président de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (Raddho).



Pour le fondateur de AfricaJom Center, l'initiative de Sonko concernant l'organisation de débats avec les adversaires politiques est le « genre d'initiative qui marque une vraie rupture et que nous saluons et encourageons ».



Il a conclu en demandant la libération sans délai de Bougane Gueye Dany pour dit-il, « apaiser et aller sereinement vers des législatives marquées par un débat public substantiel entreprise candidats ».