Conditions d’hébergement et billets tardifs : Desagana Diop crache ses vérités et menace de quitter son poste

L’équipe nationale de basketball du Sénégal a enchaîné une troisième victoire consécutive à domicile lors de la troisième journée des éliminatoires de l’AfroBasket masculin 2025. Malgré ces performances encourageantes, l’entraîneur Desagana Diop n’a pas caché sa colère contre les dysfonctionnements dans la gestion de l’équipe nationale.



Lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire face au Cameroun hier dimanche, le technicien sénégalais a dénoncé les nombreux problèmes rencontrés lors de la préparation.



«Je suis venu en équipe nationale grâce à Boniface Ndong et Makhtar Ndiaye. Quand j’étais joueur, il y avait toujours ces problèmes de primes, de transport, entre autres. Je sais les efforts consentis par la fédération qui a financé le stage au mois d’août. Je n’ai pas de problème, mais je n’accepte pas certaines choses. Il y a des joueurs qui ont reçu leurs billets tardivement ; ce n’est pas normal. Certains ont passé des heures dehors, parce qu’on n’a pas payé l’hôtel. Ils sont restés de 12 h à 15 h en attendant qu’on règle le problème», a-t-il confié aux journalistes.



Desagana Diop est allé plus loin, menaçant de quitter son poste si les conditions ne s’améliorent pas. «Les joueurs ont reçu tardivement leurs billets. Certains les ont reçus la veille de leur voyage. Les clubs demandent ce document pour leur planification. Je devais voyager avec Amadou Mbodj, mais on est passé un peu partout pour venir. On n’est pas une équipe de quartier. On ne peut plus continuer avec ces légèretés. Je ne voulais pas parler de ça avant la compétition. On veut préparer l’Afrobasket en Europe, mais si on ne peut pas financer ce camp, je ne vais pas coacher l’équipe», a-t-il dit.