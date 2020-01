Conditions de détentions déplorables dans les prisons en RDC

C'est l'ONG Congolaise "Fondation Bill Clinton pour la paix" qui tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce les conditions de détention notamment dans la prison de Makala à Kinshasa.



La "Fondation Bill Clinton pour la paix" dénonce le manque de nourriture et des soins médicaux appropriés qui auraient été à la base du décès de plusieurs détenus.



Elle annonce annonce qu'au moins 17 prisonniers sont morts dans la prison centrale de Makala à Kinshasa.



Notre correspondant sur place qui cite des sources carcérales, signale que Makala , n'a pas reçu depuis deux mois sa dotation en rations alimentaires destinées aux incarcérés.



La prison selon ces sources est surpeuplée avec notamment plus de 500 détenus qu'il n'en faut dans l'établissement.



Les conditions de détentions sont tellement mauvaises que les ONG estiment que les quelques 100 personnes gravement malades risquent de mourir.



Sur la question, l'on signale que le vice ministre de la justice a déclaré devant les médias locaux qu'une partie des fonds a été débloquée pour faire face à la situation.



Il a promis de mobiliser progressivement plus d'argent pour juguler le manque de vivres et de médicaments pour les pensionnaires de la prison centrale de Kinshasa.



Cette prison de Makala héberge plus de huit milles détenus dont 94% attendent encore leur jugement.