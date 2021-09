Conditions de vie des ménages 2018-2019 : plus de 6 millions de Sénégalais sont pauvres (ANSD)

Le Sénégal compte 6.032.379 de pauvres avec un taux estimé à 37,8% soit une baisse de cinq points par rapport à 2011 (48,8%). C’est ce qui ressort de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (Ehcvm) 2018/2019, réalisée par la Commission de l’Uemao. Le document rendu public hier, lundi par l’Ands, informe que cette pauvreté est plus accentuée en milieu rural 53,6% contre 19,8% pour le milieu urbain.



Cette enquête d’envergure nationale a porté sur un échantillon de 7156 ménages avec une collecte en deux vagues : la première de septembre à décembre 2018 et la seconde d’avril à juillet 2019. Elle révèle que les régions de Sédhiou (65,7%), Kédougou (61,9%) et Tambacounda (61,9%), Kolda (56,6%), Kaffrine (53,0%) et Ziguinchor (51,1%) sont les plus touchées.



Le document a également permis d’appréhender le cadre de vie des ménages. En milieu rural, les ménages sont généralement propriétaires de leur logement sans titre de propriété. Les ménages locataires se retrouvent majoritairement dans le milieu urbain (42,8% à Dakar et 119,8% dans les autres centres urbains contre 1,7% en milieu rural). En moyenne le nombre de personnes par pièce est plus important chez les pauvres que chez les non pauvres.



S’agissant de la prévalence de l’insécurité alimentaire sévère et modéré, elle est de 43,5%. Elle affecte plus le milieu rural, les pauvres et les régions de Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda et Matam.