Condoléances: Macky Sall et la famille de l'ancien Président Abdou Diouf chez Aminata Touré

Les déplacements des autorités chez la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), Aminata Touré, pour lui présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de sa mère Nafissatou Sow, se poursuivent. Le président de la République, Macky Sall, a aussi effectué le déplacement mardi, chez sa collaboratrice mais avec la plus grande discrétion vue le contexte actuel marqué la pandémie du coronavirus.



Après avoir renouvelé sa confiance à Aminata Touré avec qui il a cheminé depuis 2011, le chef de l’Etat a fait savoir que la défunte fut aussi sa mère qui lui prodiguait des conseils, rapporte L'AS. "Votre mère était une femme de sagesse avec qui je m’entretenais régulièrement. Ma présence ici est le témoignage de ma peine causée par sa disparition", a témoigné le chef de l'Etat.



Prenant la parole, Mimi Touré a remercié son hôte pour la spontanéité de son geste qui atteste des relations fraternelles qui les lient. Avant de lui présenter ses collaborateur, parents et amis.



L'appel téléphonique de l'ancien Président Abdou Diouf

L’ancien président de la République, Abdou Diouf, s’est, selon nos informations, longuement entretenu au téléphone avec Mme Aminata Toure depuis Paris où il se trouve. Abdou Diouf tenait, à en croire des proches, à présenter personnellement ses condoléances à la Présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et à sa famille suite au rappel à Dieu de leur mère, Nafissatou sow. L’ancien Président du Sénégal était, selon le journal Le Témoin, un ami proche du père d’Aminata touré qui fut médecin de son vivant et responsable du Parti socialiste (Ps) à Gossas du temps de Théophile James. Mme Aminata touré et le Président Abdou Diouf se sont entretenus au téléphone en présence des propres fils de l’ancien Président du Sénégal, Makhtar Diouf Pedro et Habib Diouf accompagnés d’une forte délégation qui a fait le déplacement à la maison mortuaire de sacre coeur 2 pour présenter les condoléances de toute la famille Diouf. Touchée par cette marque d’affection, Mme Aminata Touré a particulièrement apprécié ce geste comme l’expression d’une amitié et d’une fraternité solide de deux familles qui ont su résister au temps.



Pour rappel, Aminata Touré a perdu sa mère, Nafissatou Sow lundi. Elle a été enterrée aux cimetières de Yoff, à Dakar.