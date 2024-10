Confection de bulletins en petit format: une économie de 8 milliards de FCFA pour l'Etat, selon la DGE

Le Directeur général des élections, Birame Sène, était l’invité de la matinale Salam Sénégal ce lundi 7 octobre sur la Radio Sénégal Internationale (RSI). Au cœur de son intervention, la polémique concernant la confection des bulletins de vote en petit format pour les législatives anticipées. Selon Sène, cette proposition, issue de la société civile, vise à optimiser les coûts et faciliter le déroulement du scrutin. Toutefois, elle reste en attente d’être validée par la majorité des entités politiques.Birame Sène a tenu à clarifier que cette mesure ne cache aucune intention de fraude, comme l’ont suggéré certains opposants. « Il n’y a aucune volonté de procéder à un hold-up électoral, contrairement aux accusations de mauvaise foi. Tout est fait dans la transparence », a-t-il affirmé.Le Directeur général des élections a également annoncé une rencontre clé entre le ministre de l’Intérieur et les mandataires des partis et coalitions politiques prévue pour demain à 16h. Ce rendez-vous sera l’occasion de discuter de la proposition des bulletins en petit format, qui, selon Sène, pourrait permettre à l’État de réaliser une économie substantielle de 8 milliards de FCFA.L’adoption de ce format réduirait non seulement les coûts d’impression, mais faciliterait aussi la gestion logistique des bulletins le jour du scrutin. « Si la majorité des mandataires acceptent, nous avancerons dans ce sens. Dans le cas contraire, l’État prendra les mesures nécessaires pour garantir des élections transparentes et apaisées », a-t-il précisé.Birame Sène a, par ailleurs, rassuré sur l’état de préparation du matériel électoral, affirmant que toutes les régions du pays, à l’exception de Dakar, ont déjà été approvisionnées.La question du petit format des bulletins de vote, bien que source de controverse, apparaît comme une solution pratique et économique pour les autorités, tout en étant soumise à l’approbation des acteurs politiques.