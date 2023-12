Conférence annuelle des chefs de parquet : Aïssata Tall Sall ambitionne de lutter contre les détentions préventives

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall a présidé les travaux de la conférence annuelle des chefs de parquet ce jeudi 21 décembre en présence des procureurs généraux, procureurs de la République du Sénégal. Ayant pour thème "Réduction de la durée de la détention provisoire et mise en place du pôle judiciaire financier (PJF)", le ministre de la Justice s'est prononcé sur le système judiciaire. Elle ambitionne de lutter contre la détention préventive.



« La justice est une œuvre grave et solennelle. Et parce qu’elle est grave et solennelle très souvent nous avons pensé nous retrouver pour pouvoir discuter. Mais de quoi parlons-nous, de qui parlons-nous ? Quand nous décidons de parler de sujets aussi graves et importants que la détention provisoire et la mise en place d’une nouvelle juridiction qu’est le pôle judiciaire financier. Nous devons pouvoir nous ouvrir aux autres, partager la réflexion, enrichir nos idées et voir comment ensemble, nous pouvons avancer sans que la justice ne soit suspecte d’avoir les choses pour elle toute seule entre gens de justice comme on dit, avant de faire le livrable à l’opinion », a déclaré le ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall.



La Garde des Sceaux donne des assurances sur la réduction des peines de prison.



« Nous nous disons même si nous savons que le minimum de la peine peut être 10 ans que le maximum peut être les travaux forcés à perpétuité, nous voulons quand même qu’en cours d’instruction que la détention soit encadrée. C’est-à-dire deux (2) ans pas plus. Si par extraordinaire le juge peut être définitif », a-t-elle expliqué.



D’après les procureurs qui se sont exprimés, ces mesures risquent de poser des problèmes. Les parquetiers ont tour à tour évoqué le manque de moyens, le déficit en ressources humaines et la pléthore de dossiers. Le Garde des Sceaux rassure.



« Il faut multiplier les cabinets d’instructions, il faut leur donner plus de moyens. Il faut construire plus de tribunaux. Le président de la République a mis plus de 250 milliards FCFA pour dix ans pour construire des complexes judiciaires dans le Sénégal (Cour d’appel, tribunaux et nous pensons que c’est une réforme majeure », a fait savoir Aïssata Tall Sall.