Conférence de presse : Dieguy Diop retrace les faits du 24 juin au 06 août

Face à la presse ce mercredi, l'ancienne Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire (DPESS), Dieguy Diop, a passé en revue l'actualité qui tourne autour de sa convocation et de sa passation de service avec son successeur.

Selon la responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, au lendemain de sa participation à une émission organisée par une radio de la place le 24 juin 2024, les 100 jours de Diomave « le régime en place a enclenché une opération brutale de démolition de sa personne ».



D'après l'ancienne DPESS les faits démarrent le 25 juin 2024. Ce jour-là, elle a reçu une lettre de mise en demeure avec le saut confidentiel de son ministre de tutelle, renseigne-t-elle.



Le 26 juin, elle a déposé la réponse de la lettre accompagnée d'une lettre de démission adressée au président de la république, Bassirou Diomave Faye.



Le 27 juin 2024, n'ayant pas reçu de réponse à sa demande.

Elle a constaté avoir été systématiquement retirée du groupe de travail par le secrétaire général. Ce groupe est composé, selon elle, de l'ensemble des directeurs du ministère ainsi que le ministre et son cabinet.



Le 18 juillet 2024, son successeur est nommé , dit-elle, alors que dans le communiqué du conseil des ministres, elle souligne que les autorités ont mentionnés que son poste est vacant. Poursuivant son discours, Mme Diop rappelle que le 19 juillet 2024, le journal Yoor -Yoor de Serigne Saliou Gueye publie un pré-rapport concernant sa gestion budgétaire. Le 23 juillet elle reçoit un coup de fil de l'agent du bureau de courrier qui voulait passer chez elle pour la remettre un courrier dont la nature n'a pas été précisée, révèle-t-elle.



« Je lui ai donné un rendez-vous le lendemain car j'étais en déplacement » précise la responsable politique.



Le 25 juillet 2024, elle reçoit un huissier de justice chez elle qui la demande le Pv de passation par voie d'huissier dans les 48heures. Ce même jour, elle a déposé le Pv de passation.



A l'en croire Dieguy Diop, le ministère a accusé réception son document. « J'ai déposé le PV avec toutes les clés : celle de la voiture qu'on m'avait donnée, de mon bureau, les cartes de carburant ainsi que du péage » ajoute-elle.



Le 02 Août 2024, elle a reçu la convocation de la brigade de recherche de Keur Massar.



Le 05 Août 2024, elle est auditionnée par la Gendarmerie de recherche de Keur Massar de 11 heures à 19 heures 25 minutes sur la plainte du ministère représenté par la secrétaire général M. Gorgui Ndiaye dont l'objet était recel de document administratif.



Le 06 Aout 2024, elle a fait la passation de service au ministère dit-elle, avec un agent de sa direction qui a été nommé par arrêté le 12 juillet en présence de l’IAF et de son avocat.



Après la passation, déclare Mme Diop, elle est retournée à la gendarmerie et est entendue par le major Kandji sur le Pv de passation qui a été signé par les parties sans réserve.



« Tous les documents estampillés confidentiels qui m'ont été envoyé par mon ministère se sont retrouvés au niveau de la presse nationale » révèle-t-elle.