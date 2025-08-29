Conférence de presse de « Justice pour nos Martyrs » : Guy Marius Sagna accusé de récupération politique

La conférence de presse organisée par l'association « Justice pour nos Martyrs », en faveur des victimes des manifestations a pris une tournure inattendue. Un ex-détenu politique, qui a assisté à la rencontre, a accusé le député Guy Marius Sagna de vouloir faire de la « récupération politique ».



Pape Ousmane Seck a déclaré que Guy Marius Sagna n'a pas le droit de parler de la cause des détenus politiques sans leur permission. « Guy Marius Sagna n'a pas le droit de parler des détenus politiques sans les avoir avertis au préalable », a-t-il fustigé. « Je parle de Guy Marius parce que je l'ai trouvé assis à la tribune et qu'il est le seul à avoir une capacité de mobilisation, les autres, autour de lui, n'en sont pas capables. Mais Guy a son propre agenda, donc nous ne l'accepterons pas », a-t-il ajouté.



L'ex-détenu a également questionné l'absence du député à l'enterrement d'une des victimes : « Quand nous enterrions Pape Momodou Seck, où était Guy Marius Sagna ? Il n'était pas présent. Nous, le rassemblement des victimes politiques, qui représentons plus de deux milles personnes, personne ne nous a invités. Comment peut-il parler en notre nom sans nous avertir ? Nous exigeons qu'il arrête la récupération politique ».

Ce ci dit, il a déclaré que l'association des victimes ne prendra pas part à la marche prévue demain samedi.