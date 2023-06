Conférence mondiale de l'ITIE à Dakar : l'un des sponsors condamné pour "corruption", révèle Birahim Seck

GLENCORE, condamnée à plus de 320 millions d´euros pour corruption, fait partie des sponsors de l'ITIE censée lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans le secteur extractif @EITIorg @anticorruption @TrustAfrica @LawyersofAfrica pic.twitter.com/NyGThsO3pV

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) June 14, 2023



L'un des sponsors de la Conférence mondiale de l'ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) organisée au Centre de Conférence International Abdou Diouf (CICAD) les 13 et 14 juin, est condamné pour "corruption". C'est Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil qui vend la mèche. Il s'agit, selon lui, de "GLENCORE", une importante entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières."GLENCORE, condamnée à plus de 320 millions d´euros pour corruption, fait partie des sponsors de l'ITIE censée lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans le secteur extractif", a-t-il écrit dans un Tweet.