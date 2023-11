Conférence sur la démocratie à Accra: le cas Ousmane Sonko s’invite au débat

A Accra, s’est ouverte ce jeudi la conférence et prix d’excellence des médias d’Afrique de l’Ouest (WAMECA) dont le thème est intitulé : « Les médias et de la démocratie en Afrique ». Au cours des discussions, le leader de Pastef Ousmane Sonko en détention et dont la participation pour la prochaine présidentielle de 2024 reste incertaine, s’est invité au débat.



Dr Sylvia Blyden, directrice générale et éditrice du média AWARENS Times à Sierra Leona, lors de son intervention, a fait savoir que pour le renforcement d’une démocratie les médias doivent accorder « une importance à l’opposition ».



Chose que ne partage pas le journaliste sénégalais Hamadou Tidiane Sy et fondateur d’Ouestaf News. Celui-ci souligne le statut de « politicienne » du Dr Blyden, la rappelant que le journaliste se doit être « impartial » dans le traitement de l’information et se faire l’écho de tous les sons de cloche ; parce que l’opposition doit avoir droit à la parole autant que le pouvoir en place.



Réponse du berger à la bergère, Dr Sylvia a pris la parole pour clarifier ses propos en donnant l’exemple du Ghana où le leader de l’opposition a soutenu « qu’il ne souhaite pas voir le Président renverser par un coup d’Etat militaire ». Attitude qu’elle qualifie « salutaire » et « méritant » « des félicitations » et surtout doit « être porté par les médias ».



Alors c’est de cette manière que M. Sylvia estime que les médias sénégalais doivent davantage donner la parole à l’opposition citant nommément le nom de l’opposant Ousmane Sonko qu’elle considère avoir « une voix qui porte».