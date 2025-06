Marché sénégalais : "Aucune pénurie de sucre", assure le ministère du Commerce

Alors que des rumeurs persistantes font état d’une rupture de stock de sucre sur le marché national, le ministère de l’Industrie et du Commerce a tenu à rétablir la vérité. Dans un communiqué, le ministre Dr Serigne Gueye Diop dément catégoriquement toute pénurie.



« Le marché national ne connaît aucune pénurie de sucre. Les approvisionnements sont assurés de manière régulière, en lien avec les opérateurs du secteur et la Compagnie sucrière sénégalaise », a précisé le ministère dans ce texte.



Face aux informations relayées par certains canaux, les autorités se veulent rassurantes. « Les informations faisant état d’une supposée rupture sont infondées et non confirmées par la disponibilité de plus de 35 000 tonnes, suffisante pour approvisionner le marché jusqu’en fin juillet », lit-on dans le communiqué.



Le ministère appelle les commerçants à la responsabilité et met en garde contre toute tentative de hausse illégale des prix. « Les commerçants sont invités à éviter toute spéculation sur les prix, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur », avertit le texte.



Des mesures de surveillance sont déjà en cours. « Des contrôles sont en cours pour garantir l’accessibilité du sucre aux prix fixés », indique le ministère, qui appelle également les consommateurs à jouer leur rôle. « La population est invitée à signaler tout abus constaté au 800 00 77 77. »