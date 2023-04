Conflit au Soudan: la France évacue ses ressortissants, les États-Unis le personnel de leur ambassade

D’après une source diplomatique, les forces armées soudanaises tout comme les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), contre qui elles se battent, ont “apporté des garanties de sécurité” permettant cette opération.



Quelque 250 ressortissants français vivent au Soudan, de même source.

Quelques heures plus tôt, les États-Unis avaient annoncé avoir évacué leur ambassade au Soudan. “Aujourd’hui, à ma demande, l’armée des États-Unis a mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum”, avait déclaré le président Joe Biden dans un communiqué publié tard samedi soir heure de Washington.



Les FSR avaient indiqué dimanche sur Twitter s’être “coordonnés” pour cela avec Washington. L’évacuation “des diplomates et de leurs familles” devait avoir lieu dimanche matin à bord de six avions, selon les FSR. Aucune précision non plus n’a été donnée sur le nombre d’Américains évacués, mais cela concernerait au moins 70 personnes, selon un responsable américain s’exprimant ces derniers jours sous le couvert de l’anonymat.