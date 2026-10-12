Conflit foncier à Mbour : une femme accuse son mari français d'avoir bradé leur parcelle commune

Après 13 ans de vie commune, un couple se déchire devant le Tribunal correctionnel de Mbour. A. Diallo accuse son époux français B.J.D. Ozan d'avoir vendu en 2022 une de leurs parcelles à Mbour pour cinq (5) millions de FCFA sans son accord alors que leur procédure de divorce est toujours pendante devant le Tribunal du Havre, selon L’Observateur. La Sénégalaise estime que cette vente touche leur patrimoine commun tandis que son époux, interpellé à son retour au Sénégal par les forces de l'ordre, jure que la séparation est définitive et qu'il vend ses propres terres.



Au cœur du feuilleton judiciaire, un présumé abus de confiance et une escroquerie foncière. La dame accuse ouvertement son conjoint d'avoir liquidé leur bien commun en douce. C'est par des canaux indirects qu'elle aurait découvert la transaction au profit d'un certain M. Diouf pour 5 millions. Le choc est d'autant plus brutal qu'il a immédiatement investi le site et entamé des travaux de construction.



Devant les enquêteurs de la gendarmerie, le Français aurait reconnu avoir encaissé la somme tout en revendiquant son droit. Il affirme que son " mariage avec la Sénégalaise appartient bel et bien au passé" et martèle : "Mon divorce avec A. Diallo est définitif".



Une version que l'épouse conteste totalement. À la barre, elle a soutenu que la procédure de divorce entamée en 2024 est loin d'être bouclée et reste toujours pendante en France. Pour elle, le mariage juridique perdure et rend les transactions unilatérales de son mari totalement illégales. Elle soutient que "la procédure de divorce entamée en 2024 après treize ans de vie commune est loin d'être bouclée" et dénonce des faits qu'elle juge "totalement illégaux et frauduleux". Elle réclame la restitution intégrale du bien ainsi que des dommages et intérêts.