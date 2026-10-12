Sud Foire : une commerçante installée depuis 22 ans menacée d'expulsion par une fondation religieuse

Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar examine un dossier foncier qui oppose la commerçante Seynabou Ndiaye à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy ce lundi 12 octobre 2026. Au centre du bras de fer, une parcelle stratégique de 1000 m2 située au lot numéro 12 de Sud Foire dans le secteur convoité de Guy Gui. Selon L’Observateur, la Fondation réclame l'expulsion immédiate et la démolition pure et simple de toutes les installations. Le sort de la commerçante est désormais suspendu à la décision du juge des référés.



Pour justifier plus de vingt ans de présence sur les lieux, la commerçante brandit des quittances municipales et des autorisations d'occupation qu'elle jure avoir obtenues en bonne et due forme depuis 2004. Mais son argumentaire se serait fissuré. Une note de la mairie de Grand Yoff datée du 24 septembre 2024 aurait affirmé que nulle autorisation ne lui aurait été délivrée, jetant un flou sur la régularité de son installation. Le dossier vire au casse-tête au niveau de la conservation foncière car la parcelle initialement rattachée au titre foncier numéro 1675 NGA a été transférée par le Cadastre sur le titre numéro 1677 NGA en 2024, toujours selon L’Observateur.



L'affaire révèle aussi des dysfonctionnements administratifs majeurs. Alors qu'un état des droits réels daté du 2 juillet 2020 présente la Fondation comme propriétaire exclusif du terrain, un avenant officiel de l'Etat signé quelques mois plus tôt présente toujours la puissance publique comme l'unique détentrice du sol.



Déjà détenue dix jours en 2024 pour occupation illégale avant d'être totalement relaxée par le tribunal correctionnel le 19 janvier 2024, la commerçante joue sa survie économique. Son avocat Me Youssoupha Camara demande au juge de trancher sur pièces. «Nous ne demandons pas que l'on croit Seynabou Ndiaye sur parole», a-t-il dit, appelant la justice à «vérifier minutieusement les document».