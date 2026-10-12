Kolda : un boucher tué lors d’une altercation avec sa concubine à Saré Moussa

Drame au quartier Saré Moussa, dans la commune de Kolda. Ndiogo Touré, un boucher âgé d’une quarantaine d’années, a perdu la vie à la suite d’une altercation avec sa concubine, survenue peu après le crépuscule de ce dimanche 11 octobre.



Selon les informations recueillies, la victime tenait son point de vente de viande à Dramécounda, dans le quartier Bantanghel, à Kolda. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir.



Pour l’heure, le mobile de cette altercation qui a viré au drame n’est pas connu. Alertés, les éléments de la police sont intervenus sur les lieux et ont procédé à l’interpellation de la concubine, présentée comme la principale suspecte dans cette affaire.



Le corps sans vie de Ndiogo Touré a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Kolda.



Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’établir les responsabilités dans cette affaire qui secoue le quartier Saré Moussa.